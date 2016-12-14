Епідемія грипу та ГРВІ вирує в 11 областях і Києві – МОЗ

За період з 5 по 11 грудня понад 300 тисяч людей захворіли на грип та гострі респіраторно-вірусні інфекції.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Згідно з повідомленням, показники захворюваності перевищили епідемічні пороги в 11 областях України та Києві.

У Чернівецькій області зареєстровано перевищення показників у 2,4 рази, в Полтавській – вдвічі, у Дніпропетровській – у 1,7 рази.

За цей тиждень на грип та ГРВІ захворіла 300 411 особа, з них 67% – діти віком до 17 років. Показник захворюваності на 30,9 % більший за попередній. Найвищий показник зареєстровано в Чернівецькій, найменший – у Закарпатській областях.

На 32,5 % збільшилась кількість хворих, які звернулися за медичною допомогою і потребували госпіталізації.

Загалом з початку епідемічного сезону (3 жовтня – 11 грудня) в Україні зареєстровано 1 млн 845 274 хворих на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції, перехворіли 4,3% населення (аналіз проводився без урахування даних АР Крим та Севастополя).

Олег Шанковський, УП