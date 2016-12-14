Порошенко о возвращении скифского золота: "Крым – наш"

Президент Петр Порошенко считает, что решение суда Амстердама вернуть коллекцию экспонатов крымских музеев Киеву, а не оккупированном Крыму, означает признание принадлежности полуострова к Украине.

Об этом он написал в своем твиттере, комментируя решение суда.

"Решение окружного суда Амстердама означает, что не только "скифское золото" является украинским. Крым тоже является украинским, Крым – наш, и точка", – написал он.

Рішення окружного суду Амстердама означає, що не лише "скіфське золото" є українським. Крим теж є українським, Крим - наш, і крапка pic.twitter.com/N4EVjHB2Bj — Петро Порошенко (@poroshenko) December 14, 2016

Как известно, коллекция золота была вывезена на выставку "Крым: золото и секреты Черного моря" в амстердамский музей Аллард Пирсона в феврале 2014 года. В коллекции более 2 тысяч экспонатов общей стоимостью свыше миллиона евро.

Несмотря на решение суда в пользу Украины, сокровища скифов вернутся не сразу. Золото останется в музее Алларда Пирсона еще на 3 месяца для апелляций.

Олег Шанковский, УП