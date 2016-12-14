Порошенко про повернення скіфського золота: "Крим – наш"

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Середа, 14 грудня 2016, 13:16

Президент Петро Порошенко вважає, що рішення суду Амстердама повернути колекцію експонатів кримських музеїв Києву, а не окупованому Криму, означає визнання приналежності півострова до України.

Про це він написав у своєму твіттері, коментуючи рішення суду.

"Рішення окружного суду Амстердама означає, що не лише "скіфське золото" є українським. Крим теж є українським, Крим – наш, і крапка", – написав він.

Як відомо, колекція золота була вивезена на виставку "Крим: золото і секрети Чорного моря" в амстердамський музей Аллард Пірсона в лютому 2014 року. У колекції більше 2 тисяч експонатів загальною вартістю понад мільйон євро.

Попри рішення суду на користь України, скарби скіфів повернуться не одразу. Золото залишиться у музеї Алларда Пірсона ще на 3 місяці для апеляцій.

Олег Шанковський, УП

Теми: Порошенко Крим
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IP: 178.67.187.---Vadim Slutsky14.12.2016 14:12
Всех (в равной мере - Киев и Кремль) интересуют полуостров, золото скифов - только люди, живущие в Крыму, никому не интересны.
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