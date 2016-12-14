Украинцы подали более 3000 исков против России – Петренко

1017 просмотров
0
Среда, 14 декабря 2016, 14:40

Граждане Украины подали более 3000 исков против России.

Об этом Лига.нет заявил министр юстиции Павел Петренко.

"Есть также большой блок кейсов по искам украинских граждан к Российской Федерации, таких дел больше трех тысяч, и это количество увеличивается, потому что Министерство юстиции запустило специальный проект по системной бесплатной правовой помощи. Мы помогаем украинским гражданам, в первую очередь, это переселенцы из Донбасса и Крыма, подавать такие иски против России. Эти дела будут чуть быстрее рассматриваться, чем межгосударственные", – сказал он.

На вопрос издания, какова общая сумма финансовых претензий Украины к России, Петренко заявил, что пока таких подсчетов нет.

"Сейчас рано считать общую сумму. В каждом процессе есть специальная процедура определения ущерба, поэтому общая сумма будет подсчитана позже", – сказал министр.

По его словам, в Европейском суде по правам человека находятся пять крупных дел, которые Украина инициировала против Российской Федерации.

"Часть из них, которые были поданы в 2014 году, речь идет об аннексии Крыма, нарушении прав человека на территории Крыма, похищениях, убийствах военных и гражданских лиц, уже находятся на стадии коммуникации. Суд обязал Российскую Федерацию дать пояснения по нашим исковым требованиям. Те дела, которые подавались в 2015 и 2016 годах, еще находятся на стадии принятия и ждут своего времени коммуникации и рассмотрения по сути", – отметил он.

Кроме того, отметил Петренко, с коммерческими исками к России в ряд международных судов обратились украинские государственные учреждения: банки и предприятия. Там дела находятся на разных стадиях, некоторые начали рассматриваться по сути, некоторые на стадии допуска и определения юрисдикции.

Как известно, 27 августа Петренко заявил, что Украина подготовила очередной межгосударственный иск против России из-за агрессии на Донбассе и аннексии Крыма в международный суд ООН в Гааге.

Темы: Росcия суд Петренко Крым
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Украина потребует объяснений, почему россияне ведут параллельные переговоры в Минске 14 декабря 2016, 14:20
ЕС может продлить санкции против России 19-20 декабря – СМИ 14 декабря 2016, 13:50
В СНБО говорят, что за последними кибератаками стоят россияне 14 декабря 2016, 13:45
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
ЕС сможет приостановить безвиз из-за отмены реформ в Украине
Посол Германии допустил выборы на Донбассе до возврата границы Украине
НАБУ показало, как Охендовскому вручали подозрение
Украинскому патриоту Балуху в Крыму предъявили обвинение
Все новости
Клубная культура

Журналист Марк Поллок о тусовках Киева

Новый год

В Мариинском парке откроют резиденцию Санта Клауса