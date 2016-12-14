Українці подали понад 3000 позовів проти Росії – Петренко

Громадяни України подали понад 3000 позовів проти Росії.

Про це Ліга.нет заявив міністр юстиції Павло Петренко.

"Є також великий блок кейсів за позовами українських громадян до Російської Федерації, таких справ більше трьох тисяч, і ця кількість збільшується, тому що Міністерство юстиції запустило спеціальний проект з системної безоплатної правової допомоги. Ми допомагаємо українським громадянам, в першу чергу, це переселенці з Донбасу та Криму, подавати такі позови проти Росії. Ці справи будуть трохи швидше розглядатися, ніж міждержавні", – сказав він.

На запитання видання, яка загальна сума фінансових претензій України до Росії, Петренко заявив, що поки що таких підрахунків немає.

"Зараз рано рахувати загальну суму. У кожному процесі є спеціальна процедура визначення шкоди, тому загальна сума буде підрахована пізніше", – сказав міністр.

За його словами, в Європейському суді з прав людини перебувають п'ять великих справ, які Україна ініціювала проти Російської Федерації.

"Частина з них, які були подані в 2014 році, мова йде про анексію Криму, порушення прав людини на території Криму, викрадення, вбивства військових і цивільних осіб, що вже перебувають на стадії комунікації. Суд зобов'язав Російську Федерацію надати пояснення щодо наших позовних вимог. Ті справи, які подавалися в 2015 і 2016 роках, ще знаходяться на стадії прийняття і чекають свого часу комунікації та розгляду по суті", – зазначив він.

Крім того, зазначив Петренко, з комерційними позовами до Росії в низку міжнародних судів звернулися українські державні установи: банки і підприємства. Справи знаходяться на різних стадіях, деякі почали розглядатися по суті, деякі на стадії допуску та визначення юрисдикції.

Як відомо, 27 серпня Петренко заявив, що Україна підготувала черговий міждержавний позов проти Росії через агресію на Донбасі і анексію Криму в міжнародний суд ООН в Гаазі.