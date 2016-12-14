В Марьинке взрывом снаряда ранен житель

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Среда, 14 декабря 2016, 14:51

В Марьинке Донецкой области в результате взрыва снаряда на центральной улице города мирный житель получил ранения ног.

Об этом сообщает в среду пресс-служба Национальной полиции в Донецкой области.

Отмечается, что одиночный снаряд взорвался на улице Прокофьева, в результате чего осколками был ранен мирный житель 1954 года рождения.

Пострадавшему оказали медицинскую помощь.

На месте работает следственно-оперативная группа полиции. Устанавливаются обстоятельства происшествия.

Инцидент предварительно квалифицировали как террористический акт.

Украинская правда

Темы: Донбасс терроризм
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