В Марьинке взрывом снаряда ранен житель

В Марьинке Донецкой области в результате взрыва снаряда на центральной улице города мирный житель получил ранения ног.



Об этом сообщает в среду пресс-служба Национальной полиции в Донецкой области.



Отмечается, что одиночный снаряд взорвался на улице Прокофьева, в результате чего осколками был ранен мирный житель 1954 года рождения.



Пострадавшему оказали медицинскую помощь.



На месте работает следственно-оперативная группа полиции. Устанавливаются обстоятельства происшествия.



Инцидент предварительно квалифицировали как террористический акт.

Украинская правда