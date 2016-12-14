Минюст выловил норму, которая позволит переназначить "судей Януковича"

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Среда, 14 декабря 2016, 15:08

Министерство юстиции будет настаивать на исключении из текста законопроекта "О Высшем совете правосудия" нормы об автоматическом переназначении судей, избранных на должность во времена президентства Виктора Януковича.

Об этом заявил министр юстиции Павел Петренко на форуме "Инструменты общественного контроля за судебной системой", сообщает "Укринформ".

"Мы совместно с нашими друзьями-экспертами выловили в проекте закона о "Высшем совете правосудия" в заключительных положениях интересную норму, которая дает возможность судьям, назначенным Януковичем, пойти через переаттестацию и автоматически переназначиться", – сказал он.

"Я хочу напомнить, что это была принципиальная позиция Министерства юстиции, и мы принимали изменения в Конституцию и закон о судоустройстве, что судьи, которые назначались впервые на 5 лет президентом Януковичем, не имеют права автоматического переназначения. Они будут идти на конкурс после окончания своих полномочий", – отметил Петренко.

"Сейчас эта норма снова появилась в проекте закона о "Высшем совете правосудия", – сказал министр.

По его словам, в случае принятия этой нормы "закон, фактически, сворачивает часть судебной реформы".

Законопроект "О Высшем совете правосудия", инициированный президентом, принят Верховной Радой в первом чтении 3 ноября 2016 года. Сейчас законопроект готовят ко второму чтению.

Согласно законопроекту, Высший совет правосудия создается путем реорганизации Высшего совета юстиции и принимает меры по обеспечению авторитета правосудия и независимости судей.

Темы: суд реформа Минюст Петренко законодательство
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