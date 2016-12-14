Мін'юст виловив норму, яка дозволить перепризначити "суддів Януковича"

Міністерство юстиції наполягатиме на виключенні з тексту законопроекту "Про Вищу раду правосуддя" норми щодо автоматичного перепризначення суддів, обраних на посаду за часів президентства Віктора Януковича.

Про це заявив міністр юстиції Павло Петренко на форумі "Інструменти громадського контролю за судовою системою", повідомляє "Укрінформ".

"Ми спільно з нашими друзями-експертами виловили в проекті закону про "Вищу раду правосуддя" в прикінцевих положеннях цікаву норму, яка дає можливість суддям, призначеним Януковичем, піти через переатестацію і автоматично переназначитись", – сказав він.

"Я хочу нагадати, що це була принципова позиція Міністерства юстиції, і ми приймали зміни до Конституції і закон про судоустрій, що судді, які призначались вперше на 5 років президентом Януковичем, не мають права автоматичного перепризначення. Вони будуть йти на конкурс після закінчення своїх повноважень. ", – зазначив Петренко.

"Зараз ця норма знову з'явилася в проекті закону про "Вищу раду правосуддя", – сказав міністр.

За його словами, в разі ухвалення цієї норми "закон, фактично, згортає частину судової реформи".

Законопроект "Про Вищу раду правосуддя", ініційований президентом, прийнято Верховною Радою у першому читанні 3 листопада 2016 року. Наразі законопроект готують до другого читання.

Згідно з законопроектом, Вища рада правосуддя утворюється шляхом реорганізації Вищої ради юстиції та вживає заходи щодо забезпечення авторитету правосуддя та незалежності суддів.