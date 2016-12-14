Ректор столичного института погорел на взятке

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Среда, 14 декабря 2016, 16:57

Столичная прокуратура совместно с Управлением защиты экономики в городе Киеве департамента защиты экономики Нацполиции задержали во время получения взятки ректора одного из высших учебных заведений.

Об этом сообщает в среду пресс-служба прокуратуры Киева.

Отмечается, что указанный чиновник требовал денежные средства у ранее отчисленного студента – работника одного из телеканалов, за восстановление в обучении.

Во время проведения следственно-оперативных мероприятий задокументирован факт получения ректором неправомерной выгоды в два этапа на общую сумму 19 тысяч гривен.

 

В настоящее время злоумышленник задержан, ему готовится сообщение о подозрении по ч. 4 ст. 368-3 УК Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом) и ходатайство об избрании меры пресечения.

Темы: Киев
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