Директор музеев Кремля: Решение суда по "скифскому золоту" обосновано

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Среда, 14 декабря 2016, 17:37

Решение суда Амстердама по скифскому золоту обосновано, поскольку предметы принадлежали Украине.

Об этом заявила журналистам директор Музеев Кремля Елена Гагарина в среду, передает российский "Интерфакс".

"Очень важно понимать, что весь музейный фонд – это собственность государства, а не имущество отдельно взятого музея или иного учреждения культуры. В данном случае, когда предметы были вывезены с территории Украины и принадлежали Украине как государству, это решение представляется мне вполне обоснованным", – пояснила директор.

По ее словам, все вопросы музейных экспонатов о принадлежности конкретному музею должны решаться уже после того, как предметы вернутся владельцу.

Напомним, 14 декабря Окружной суд Амстердама решил вернуть Украину коллекцию экспонатов крымских музеев, известную как скифское золото.

Коллекция золота была вывезена на выставку "Крым: золото и секреты Черного моря" в амстердамский музей Аллард Пирсон в феврале 2014 года. В коллекции более 2 тысяч экспонатов общей стоимостью более миллиона евро.

Сокровища скифов сразу не вернутся на нашу территорию. Золото останется в музее Аллард Пирсон еще на 3 месяца для апелляций.

Музеи оккупированного Крыма заявили, что обжалуют решение суда Амстердама передать коллекцию скифского золота Украине.

В Министерстве культуры РФ назвали это решение суда "нарушением прав учреждений культуры и разрушения единства музейных коллекций". 

Как известно, Россия незаконно аннексировала Крым в марте 2014 года.

Темы: Росcия
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