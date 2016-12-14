Путин в четвертый раз стал самым влиятельным по версии Forbes

3362 просмотра
1
Среда, 14 декабря 2016, 18:23

Президент России Владимир Путин в четвертый раз возглавил рейтинг самых влиятельных людей мира в 2016 г. по версии американского журнала Forbes.

Об этом говорится в сообщении издания.

"Уже четвертый год подряд список Forbes самых влиятельных в мире людей возглавил президент России Владимир Путин... у себя на родине, и в Сирии, и на президентских выборах в США российский лидер продолжает добиваться всего, что он хочет", - пишет Forbes.

На втором месте оказался избранный президент Дональд Трамп, третьим в рейтинге самых влиятельных людей в мире стала канцлер Германии Ангела Меркель.

Четвертое место досталось председателю КНР Си Цзиньпин, пятое - Папе Римскому Франциску. На шестом месте рейтинга руководитель ФРС США Джанет Йеллен. Седьмое место отдано миллиардеру Биллу Гейтсу.

Украинская правда

Темы: Путин СМИ
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Путин пожаловался Меркель на отсутствие договоренности с Украиной по газу 13 декабря 2016, 22:26
Песков сделал вид, что не видел наемника Вагнера на приеме у Путина 13 декабря 2016, 14:31
Путин рассказал японцам, что у России нет территориальных проблем 13 декабря 2016, 14:28
Комментарии — 1
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 93.75.36.---formalin14.12.2016 19:19
Протягом останніх 16 років він особисто причетний до загибелі десятків тисяч. Існує ще кілька кривавих диктаторів з подібним іміджем. Але при чому тут впливовість? Які позитивні рішення були прийняті під його впливом? Які досягнення?.. Це глибоко упереджене і не вмотивоване рішення!
ОтветитьС цитатой
Все комментарии
Главные новости
Боевики не вышли на скайп к Контактной группе - вопрос заложников отложили
Порошенко недоволен встречей Савченко с боевиками
ЕС сможет приостановить безвиз, елси Украина свернет реформы
Посол Германии допустил выборы на Донбассе до возврата границы Украине
Все новости
BeVerySpecial

Совладелица бара "Буду позже" Валерия Нойман – о своем деле, алкоголе и тату

Клубная культура

Журналист Марк Поллок о тусовках Киева