Путін вчетверте став найвпливовішим за версією Forbes
Президент Росії Володимир Путін вчетверте очолив рейтинг найвпливовіших людей світу в 2016 р за версією американського журналу Forbes.
Про це йдеться у повідомленні видання.
"Уже четвертий рік поспіль список Forbes найвпливовіших у світі людей очолив президент Росії Володимир Путін… у себе на Батьківщині, і в Сирії, і на президентських виборах в США російський лідер продовжує домагатися всього, що він хоче", - пише Forbes.
На другому місці опинився обраний президент Дональд Трамп, Третьою у рейтингу найвпливовіших людей в світі стала канцлер Німеччини Ангела Меркель.
Четверте місце дісталося голові КНР Сі Цзіньпін, п'яте - Папі Римському Франциску. На шостому місці рейтингу керівник ФРС США Джанет Йеллен. Сьоме місце віддано мільярдерові Біллу Гейтсу.
Українська правда
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