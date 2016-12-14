Путін вчетверте став найвпливовішим за версією Forbes

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Середа, 14 грудня 2016, 18:23

Президент Росії Володимир Путін вчетверте очолив рейтинг найвпливовіших людей світу в 2016 р за версією американського журналу Forbes.

Про це йдеться у повідомленні видання.

"Уже четвертий рік поспіль список Forbes найвпливовіших у світі людей очолив президент Росії Володимир Путін… у себе на Батьківщині, і в Сирії, і на президентських виборах в США російський лідер продовжує домагатися всього, що він хоче", - пише Forbes.

На другому місці опинився обраний президент Дональд Трамп, Третьою у рейтингу  найвпливовіших людей в світі стала канцлер Німеччини Ангела Меркель.

Четверте місце дісталося голові КНР Сі Цзіньпін, п'яте - Папі Римському Франциску. На шостому місці рейтингу керівник ФРС США Джанет Йеллен. Сьоме місце віддано мільярдерові Біллу Гейтсу.

Українська правда

Теми: Путін ЗМІ
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IP: 93.75.36.---formalin14.12.2016 19:19
Протягом останніх 16 років він особисто причетний до загибелі десятків тисяч. Існує ще кілька кривавих диктаторів з подібним іміджем. Але при чому тут впливовість? Які позитивні рішення були прийняті під його впливом? Які досягнення?.. Це глибоко упереджене і не вмотивоване рішення!
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