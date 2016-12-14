КС начал закрыто рассматривать закон Кивалова-Колесниченко

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Среда, 14 декабря 2016, 19:18

Конституционный суд Украины завершил рассмотрение в форме устного слушания дела о конституционности закона об основах государственной языковой политики (так называемого "закона Колесниченко-Кивалова") и перешел к закрытой части процесса.

Об этом в среду сообщает "Интерфакс-Украина".

13-14 декабря КС провел два заседания по этому делу.

Судьи заслушали привлеченных в качестве специалистов заместителя члена Европейской комиссии "За демократию через право" Сергея Головатого, директора Института украинского языка НАН Украины Павла Гриценко и заместителя главы Координационного совета по вопросам применения украинского языка во всех сферах общественной жизни при Министерстве культуры Украины Тараса Марусика.

Также в среду в заседании приняли участие в качестве свидетелей народные депутаты 6-го созыва Иван Заец, Юрий Кармазин, Юрий Кендзьор, Юрий Ключковский и Николай Томенко.

Затем, после заключительного слова представителей сторон процесса, КС перешел в режим закрытого рассмотрения данного представления.

Как известно, 17 ноября 2016 Конституционный суд начал рассмотрение конституционности закона Кивалова-Колесниченко "Об основах государственной языковой политики".

Этот языковой закон авторства депутатов от Партии регионов Сергея Кивалова и Вадима Колесниченко был принят Радой в июле 2012 года. Он предусматривает возможность официального двуязычия в регионах, где численность нацменьшинств превышает 10%.

24 февраля 2014 Верховная Рада проголосовала за отмену этого закона. Это, в частности, стало основанием для власти Крыма заявить о притеснениях прав русскоязычного населения.

Вместе с тем, в то время и.о. председателя Верховной Рады и и.о. президента Александр Турчинов отказался подписывать это решение.

Темы: Конституционный Суд языковый закон
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