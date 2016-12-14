АТО: Боевики стреляют с меньшей активностью, но на всех направлениях

85 просмотров
0
Среда, 14 декабря 2016, 19:57

В среду пророссийские войска продолжили вести огонь по украинским позициям на всех направлениях, правда, с несколько меньшей активностью.

Как сообщает пресс-центр АТО, большинство обстрелов, как и раньше, пришлось на Мариупольское направление.

"Используя минометы различных калибров, оккупанты обстреливали наши позиции в районе Красногоровки, Лебединского и Широкино. Новотроицкое несколько раз подверглось обстрелам из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. По Красногоровке огонь вел также снайпер", - сказано в сообщении.

В то же время на Луганском направлении боевики из минометов обстреляли Крымское, а на Донецком - из крупнокалиберных пулеметов, Луганское. Там же огонь вел снайпер.

"Также сегодня около 9 часов российско-оккупационные войска открыли огонь из стрелкового оружия неподалеку КПВВ Майорское. В результате обстрела погиб один мирный житель, еще один был ранен", - напомнили в пресс-центре АТО.

Украинская правда

Темы: АТО
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Боевики не вышли на скайп к Контактной группе - вопрос заложников отложили 14 декабря 2016, 18:40
Посол Германии допустил выборы на Донбассе до возврата границы Украине 14 декабря 2016, 16:58
За сутки в зоне АТО ранены 4 бойца и пограничник – штаб 14 декабря 2016, 12:57
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Боевики не вышли на скайп к Контактной группе - вопрос заложников отложили
Порошенко недоволен встречей Савченко с боевиками
ЕС сможет приостановить безвиз, елси Украина свернет реформы
Посол Германии допустил выборы на Донбассе до возврата границы Украине
Все новости
BeVerySpecial

Совладелица бара "Буду позже" Валерия Нойман – о своем деле, алкоголе и тату

Клубная культура

Журналист Марк Поллок о тусовках Киева