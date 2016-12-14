Хуг рассказал, где на Донбассе регулярно стреляют больше всего

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ констатирует, что 50% нарушений режима прекращения огня приходятся на районы Авдеевки, Ясиноватой и донецкого аэропорта.

Об этом на пресс-конференции сказал первый заместитель главы миссии Александр Хуг.

"Мы продолжаем наблюдать неприемлемо высокое число нарушений режима прекращения огня в известных горячих точках вдоль линии соприкосновения. Приблизительно 50% этих нарушений фиксируется нами в треугольнике Авдеевка - Ясиноватая - донецкий аэропорт", - сказал Хуг.

Остальные нарушения миссия ОБСЕ фиксирует в районах между Светлодарском и Дебальцево, к северо-востоку от Мариуполя, к западу и северу от Горловки и западной части Луганской области.

Он подчеркнул необходимость разведения сил и средств на тех территориях, где передвигается и находится гражданское население.

"Пора обеим сторонам и "ДНР", и украинской стороне понять, что оружие не должно находится там, где пребывает гражданское население", - подчеркнул Хуг.

Миссия ОБСЕ, по его словам, продолжит содействовать сторонам в выполнении всех договоренностей по прекращению огня и отвода вооружения.

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