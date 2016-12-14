Хуг заметил раскол в СЦКК

В Совместном центре по контролю и координации не всегда действуют совместно.

Об этом заявил первый замглавы СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг, пишет "Интерфакс".



"Есть своего рода раскол в Совместном центре, российские офицеры находятся на неконтролируемой правительством территории, а украинские офицеры находятся на территории, подконтрольной правительству. Есть из этой ситуации и исключения, когда российские офицеры СЦКК находятся на украинской стороне, а украинские офицеры на противоположной стороне. Выработать такой режим работы, при котором СЦКК будет соответствовать названию Совместного центра - эта обязанность лежит на двух столицах стран", - сказал он.



По его словам, решение можно найти посредством диалога.

"Поэтому мы, безусловно, приветствуем более активный диалог и большее число совместных действий, не только со стороны СЦКК, но и всеми вовлеченными сторонами... Для этого необходимо, чтобы люди сели за стол переговоров и договорились, как действовать сообща, а не по отдельности",- сказал он.



Хуг также отметил, что СЦКК играет ключевую роль, способствуя установлению полного прекращения огня и оперативному реагированию на такие нарушения, как препятствие мониторингу СММ ОБСЕ.



"Жаль, что офицеры СЦКК не всегда действуют совместно. Однако мы видим и докладываем публично об их совместные успехах - например, как в случае с содействием ремонтным работам на Донецкой фильтровальной станции", - сказал Хуг.

Ранее Украинская правда публиковала интервью с Петром Каноником – командиром группы украинских офицеров в Совместном координационном центре по контролю за прекращением огня.