Пограничники на Донбассе задержали боевика "ДНР"

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Четверг, 15 декабря 2016, 05:24

В контрольном пункте въезда-выезда "Новотроицкое" вечером 14 декабря пограничники задержали боевика "ДНР".

Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Олег Слободян на странице в Facebook.

"Гражданин 1996 года рождения следовал в пешем порядке из Донецка в город Мариуполь. В контрольный пункт прибыл фактически под завершение осуществления пропускных операций, скорее всего надеясь на ранние сумерки и погодные условия", - говорится в сообщении.

Задержанный сообщил, что "служил" в батальоне боевиков "Веселые бесы" с 2014 по 2015 года. Сейчас он работает в так называемой части МЧС сепаратистов.

Темы: "ДНР" Донбасс
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