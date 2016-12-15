В Киеве пикетируют посольство РФ: против бомбардировок Алеппо

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Четверг, 15 декабря 2016, 10:44

В Киеве под стенами посольства Российской Федерации проходит акция протеста против преступлений РФ в сирийском Алеппо.

Об этом сообщает "Громадське ТВ".

По данным корреспондента, под зданием на Воздухофлотском проспекте собралось около сотни участников акции.

 
громадське

Митингующие, в частности, обращаются к российским властям с призывом прекратить бомбардировки в Алеппо.

 
facebook андрея Круглашова

Также выдвинуто 6 требований к украинскому парламенту. Основная их суть в солидарности и поддержке сирийского народа, а также в осуждении политики сирийского президента Башара Асада и Российской Федерации.

Больше о ситуации в сирийском городе читайте в проекте "Украинской правды" "Падение Алеппо".

Темы: Росcия Сирия
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