В Киеве пикетируют посольство РФ: против бомбардировок Алеппо

В Киеве под стенами посольства Российской Федерации проходит акция протеста против преступлений РФ в сирийском Алеппо.



Об этом сообщает "Громадське ТВ".



По данным корреспондента, под зданием на Воздухофлотском проспекте собралось около сотни участников акции.

громадське

Митингующие, в частности, обращаются к российским властям с призывом прекратить бомбардировки в Алеппо.



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Также выдвинуто 6 требований к украинскому парламенту. Основная их суть в солидарности и поддержке сирийского народа, а также в осуждении политики сирийского президента Башара Асада и Российской Федерации.

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