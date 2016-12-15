В Киеве пикетируют посольство РФ: против бомбардировок Алеппо
В Киеве под стенами посольства Российской Федерации проходит акция протеста против преступлений РФ в сирийском Алеппо.
Об этом сообщает "Громадське ТВ".
По данным корреспондента, под зданием на Воздухофлотском проспекте собралось около сотни участников акции.
Митингующие, в частности, обращаются к российским властям с призывом прекратить бомбардировки в Алеппо.
Также выдвинуто 6 требований к украинскому парламенту. Основная их суть в солидарности и поддержке сирийского народа, а также в осуждении политики сирийского президента Башара Асада и Российской Федерации.
Больше о ситуации в сирийском городе читайте в проекте "Украинской правды" "Падение Алеппо".
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.