У Києві пікетують посольство РФ: проти бомбардувань Алеппо

У Києві під стінами посольства Російської Федерації відбувається акція протесту проти злочинів РФ у сирійському Алеппо.

Про це повідомляє "Громадське ТБ".

За даними кореспондента, під будівлею на Повітрофлотському проспекті зібралось близько сотні учасників акції.

громадське

Мітингувальники, зокрема, звертаються до російської влади із закликом припинити бомбардування в Алеппо.

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Також висунуто 6 вимог до українського парламенту. Основна їх суть в солідарності та підтримці сирійського народу, а також в засудженні політики сирійського президента Башара Асада і Російської Федерації.

Більше про ситуацію в сирійському місті читайте в проекті "Української правди" "Падіння Алеппо".