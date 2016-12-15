У Києві пікетують посольство РФ: проти бомбардувань Алеппо

00
0
Четвер, 15 грудня 2016, 10:44

У Києві під стінами посольства Російської Федерації відбувається акція протесту проти злочинів РФ у сирійському Алеппо.

Про це повідомляє "Громадське ТБ".

За даними кореспондента, під будівлею на Повітрофлотському проспекті зібралось близько сотні учасників акції.

 
громадське

Мітингувальники, зокрема, звертаються до російської влади із закликом припинити бомбардування в Алеппо.

 
facebook андрія круглашова

Також висунуто 6 вимог до українського парламенту. Основна їх суть в солідарності та підтримці сирійського народу, а також в засудженні політики сирійського президента Башара Асада і Російської Федерації.

Більше про ситуацію в сирійському місті читайте в проекті "Української правди" "Падіння Алеппо".

Теми: Росія Сирія
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Могеріні припустила можливість об’єднання ЄС і РФ проти Трампа 15 грудня 2016, 10:54
РосЗМІ: Янукович візьме участь у суді про "держпереворот" 15 грудня 2016, 10:41
МЗС вимагає звільнити Сущенка. Журналіста доставили до суду 15 грудня 2016, 09:49
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Могеріні припустила можливість об’єднання ЄС і РФ проти Трампа
У Києві пікетують посольство РФ: проти бомбардувань Алеппо
АТО: 18 обстрілів, бойовики били по населених пунктах
ЗМІ: Путін особисто брав участь у кампанії зі втручання у вибори в США
Усі новини
Книги

Восьма частина "Гаррі Поттера" стала книгою року за версією Google

Інтерв'ю

Різатдінова: У спорті я зробила максимум, далі – докторська, книга та сім’я