НАПК передала в суд протоколы на чиновников, опоздавших с декларациями

Национальное агентство по предотвращению коррупции передало в суд 4 административных протокола о несвоевременное представление чиновниками электронных деклараций.



Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель председателя агентства Руслан Радецкий.



"НАПК направило в суд первые административные протоколы о нарушении финансового контроля", - написал Радецкий.



По его словам, такое решение принято на очередном заседании агентства в четверг.



Радецкий уточнил, что уполномоченные лица НАПК обнаружили 4 случая несвоевременного представления электронных деклараций лицами, уполномоченными на выполнение функций государства и местного самоуправления 2015 года без уважительных причин.



Как известно, Генеральная прокуратура нашла административных правонарушениях в электронной декларациях 53 народных депутатов.