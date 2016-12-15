НАПК передала в суд протоколы на чиновников, опоздавших с декларациями
Национальное агентство по предотвращению коррупции передало в суд 4 административных протокола о несвоевременное представление чиновниками электронных деклараций.
Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель председателя агентства Руслан Радецкий.
"НАПК направило в суд первые административные протоколы о нарушении финансового контроля", - написал Радецкий.
По его словам, такое решение принято на очередном заседании агентства в четверг.
Радецкий уточнил, что уполномоченные лица НАПК обнаружили 4 случая несвоевременного представления электронных деклараций лицами, уполномоченными на выполнение функций государства и местного самоуправления 2015 года без уважительных причин.
Как известно, Генеральная прокуратура нашла административных правонарушениях в электронной декларациях 53 народных депутатов.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.