НАПК передала в суд протоколы на чиновников, опоздавших с декларациями

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Четверг, 15 декабря 2016, 15:20

Национальное агентство по предотвращению коррупции передало в суд 4 административных протокола о несвоевременное представление чиновниками электронных деклараций.

Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель председателя агентства Руслан Радецкий.

"НАПК направило в суд первые административные протоколы о нарушении финансового контроля", - написал Радецкий.

По его словам, такое решение принято на очередном заседании агентства в четверг.

Радецкий уточнил, что уполномоченные лица НАПК обнаружили 4 случая несвоевременного представления электронных деклараций лицами, уполномоченными на выполнение функций государства и местного самоуправления 2015 года без уважительных причин.

Как известно, Генеральная прокуратура нашла административных правонарушениях в электронной декларациях 53 народных депутатов.

Темы: НАПК коррупция
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