ГПУ знайшла порушення в е-деклараціях 53 нардепів

Генеральна прокуратура знайшла адміністративні правопорушення в е-деклараціях 53 народних депутатів.

Про це на брифінгу заявила начальник відділу організації діяльності у сфері запобігання та протидії корупції ГПУ Валентина Сеник у п'ятницю.

"До НАЗК надіслано вже 53 матеріали для вжиття заходів, відповідно до закону про запобігання корупції.", – повідомила вона.

"З них щодо несвоєчасного подання декларації – одна інформація, неповне відображення даних – 28 інформацій, порушення обмежень щодо сумісництва суміщення іншої оплачуваної діяльності – 11. Щодо обмежень в частині порушення одержання подарунків - 2", – зазначила вона.

За її словами, ГПУ опрацювала вже половину декларацій.

Водночас Сеник відмовилася називати, про кого саме йдеться, спираючись на презумпцію невинуватості.

Порушникам загрожує штраф у вигляді від 850 до 1700 гривень, та конфіскація майна.

Також представник ГПУ наголосила, що матеріали щодо декларування 1 трильйона гривень екс-комбатом "Айдара" депутатом від фракції "Воля Народу" Сергієм Мельничуком спрямували до НАБУ.

"Щодо працівників Кабміну ми ще опрацьовуємо, це великий обшук роботи", – відповіла Сеник на запитання "Української правди" щодо інформації про працівників уряду.

Роман Кравець, Валентина Романенко, УП