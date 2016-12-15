Порошенко просит ВР срочно помешать преступникам уходить от ответственности

Президент Петр Порошенко просит безотлагательно рассмотреть проект закона об усовершенствовании механизмов привлечения к уголовной ответственности лиц, которые в составе организованных групп и преступных организаций совершили особо тяжкие преступления.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

Так президент направил в ВР проект Закона №5490.

Задачей законопроекта является совершенствование положений действующего законодательства, которые сейчас создают условия для избежания уголовной ответственности лицами, в составе организованных групп и преступных организаций совершили особо тяжкие преступления.

Речь идет также о приведении его в соответствие с практикой Европейского суда по правам человека и обеспечения права на справедливый суд, совершенствование положений действующего закона, которые регулируют вопросы открытия сторонам материалов уголовного производства, осуществления специального досудебного расследования и судебного производства.

Проектом предлагается предусмотреть возможность осуществления вызова лица, находящегося за пределами Украины, путем направления повестки по последнему известному месту его жительства или пребывания и обязательной публикации в средствах массовой информации Кабмина или Верховной Рады и на официальном сайте органа, осуществляющего досудебное расследование.

В таких случаях человек считается надлежащим образом ознакомлен с содержанием повестки о вызове с момента его опубликования в этих средствах массовой информации.

Законопроект предусматривает также увеличение до восемнадцати месяцев максимально допустимого срока содержания под стражей для случаев, когда речь идет об особо сложных уголовных производствах по особо тяжких преступлениях, совершенных организованными группами, преступными организациями.

В пресс-службе отмечают, что принятие этого закона позволит исправить существующие недостатки уголовного процесса в вопросе открытия материалов досудебного расследования сторонами уголовного производства и установить надлежащие гарантии судебного контроля за таким процессом.

Законопроект направлен на устранение недостатков осуществления специального предварительного расследования и специального судебного производства. Цель изменений также усовершенствование положения о сроках содержания под стражей и досудебного расследования и оснований и порядка их продолжения, будет способствовать избежанию ответственности лиц, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления.

Украинская правда