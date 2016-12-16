Подозреваемый в коррупции судья Емельянов считает, что попадет в Верховный Суд

1947 просмотров
0
Пятница, 16 декабря 2016, 09:43

Судья Высшего хозяйственного суда Артур Емельянов считает, что имеет реальные шансы победить в конкурсе на должность судьи Верховного Суда, несмотря на уголовное производство против него.

Об этом он заявил в комментарии изданию "Наши гроши".

"Я, как человек, могу претендовать на занятие этой должности, сдал документы для того, чтобы принимать участие в этом конкурсе", - отметил Емельянов.

На вопрос, смогут ли, по его мнению, граждане доверять ему как судье Верховного Суда, Емельянов отметил: "Конечно. Если я пройду конкурс, то да".

"Если я смогу пройти тестирование и соответствующие этапы этого конкурса, я буду судьей Верховного Суда Украины ... Верховного Суда, без Украины", - отметил он.

На вопрос о деньгах, которые в гривневом эквиваленте составляют 10 млн гривен, он не ответил, отметив лишь:

"У меня есть мотивационное письмо, когда будет установлена возможность предоставить этот мотивационное письмо по объявлению всем лицам, вы сможете посмотреть, почему я хочу принять участие в этом конкурсе", - сказал он.

Артур Емельянов подозревается ГПУ в давлении на судей ряда хозяйственных судов, которые он ранее возглавлял.

Как выяснила программа "Наши деньги. Досудилися", в тексте подозрения утверждается, что Емельянов требовал от подчиненных судей принятия нужных решений в ряде хозяйственных дел. А именно:

- Убеждал судью Хозсуда Киева удовлетворить иск ООО "БМК Планета-Мост" о признании недействительным купли-продажи ценных бумаг;

- Пытался повлиять на того же судью в деле по иску прокуратуры Киева в интересах государства об отмене решений о передаче земельного участка ООО "Славутич". По данным следствия, Емельянов требовал от судьи оставить иск без рассмотрения или отказать по существу в связи с его необоснованностью;

- Требовал отложить рассмотрение, отменить и приостановить производство по делу по иску АО "БТА Банк" (Казахстан) о взыскании 168 млн грн. задолженности;

- Давал указание принять решение об удовлетворении иска ООО "Лук Авиа Ойл" о признании недействительным решения Антимонопольного комитета.

- Осуществлял давление на судью, которая рассматривала ряд исков прокуратуры о расторжении договоров о предоставлении права на эксплуатацию фиксированных мест парковки с частниками (ООО "Сонар ТМ", ООО "Рент Инвест", ООО Сусла В. В., ЧП Ковалева С. Е. ).

В электронной декларации 2015 года судья Емельянов указал эквивалент 10 миллионов грн наличными при годовой зарплате 226 000 грн.

Судебной реформой предусмотрена ликвидация Верховного Суда Украины и создание вместо него Верховного Суда. Конкурс на первые 120 должностей судей нового ВС уже начался.

Темы: Верховный суд суд
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Конкурс в Верховный Суд. У вас нет причин отказываться 22 ноября 2016, 15:09
Очистка под угрозой: Старые судьи массово идут в Верховный Суд 16 ноября 2016, 14:20
Емельянов, которого хочет посадить ГПУ, подался в судьи Верховного Суда 16 ноября 2016, 12:54
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
"Батькивщина" не будет инициировать лишение Савченко мандата
Турчинов: Мы можем производить любые модификации ракет для РСЗО
НБУ признал еще один банк неплатежеспособным
Подозреваемый в коррупции судья Емельянов считает, что попадет в Верховный Суд
Все новости
Афиша на 16-18 декабря

Концерты, подарки, "Новый год за 100 лет", новые точки уличной еды...

Здоровье

Три вида спорта, которые продлят жизнь всем, кто не поленится ими заняться