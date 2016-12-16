Підозрюваний у корупції суддя Ємельянов вважає, що потрапить у Верховний Суд

Суддя Вищого господарського суду Артур Ємельянов вважає, що має реальні шанси перемогти у конкурсі на посаду судді Верховного Суду, попри кримінальне провадження проти нього.

Про це він заявив в коментарі виданню "Наші Гроші".

"Я, як особа, що може претендувати на зайняття цієї посади, здав документи для того, щоб брати участь у цьому конкурсі," - зазначив Ємельянов.

На питання, чи зможуть, на його думку, громадяни довіряти йому як судді Верховного Суду, Ємельянов зазначив: "Звісно. Якщо я пройду конкурс, то так".

"Якщо я зможу пройти тестування і відповідні етапи цього конкурсу, я буду суддею Верховного Суду України… Верховного Суду, без України", - зазначив він.

На питання про гроші, які в гривневому еквіваленті складають 10 млн гривен, він не відповів, зазначивши лише:

"У мене є мотиваційний лист, коли буде встановлена можливість надати цей мотиваційний лист на оголошення всім особам, ви зможете подивитися, чому саме я маю бажання на прийняття участі в цьому конкурсі", - сказав він.

Артур Ємельянов підозрюється ГПУ в тиску на суддів низки господарських судів, які він раніше очолював.

Як з’ясувала програма "Наші гроші. Досудилися", в тексті підозри стверджується, що Ємельянов вимагав від підлеглих суддів прийняття потрібних рішень у низці господарських справ. А саме:

- переконував суддю Господарського суду м. Києва задовольнити позов ТОВ "БМК Планета-Міст" про визнання недійсним купівлі-продажу цінних паперів;

- намагався вплинути на того ж суддю у справі за позовом прокуратури м. Києва в інтересах держави щодо скасування рішень про передачу земельної ділянки ТОВ "Славутич". За даними слідства, Ємельянов вимагав від судді залишити позов без розгляду або відмовити по суті у зв’язку з його необґрунтованістю;

- вимагав відкласти розгляд, припинити та зупинити провадження у справі за позовом до АТ "БТА Банк" (Казахстан) про стягнення 168 млн грн. заборгованості;

- надавав вказівку прийняти рішення про задоволення позову ТОВ "Лук Авіа Ойл" про визнання недійсним рішення Антимонопольного комітету.

- здійснював тиск на суддю, що розглядала низку позовів прокуратури про розірвання договорів про надання права на експлуатацію фіксованих місць паркування з приватниками (ТОВ "Сонар ТМ", ТОВ "Рент Інвест", ФОП Сусла В. В., ФОП Ковальова С. Е.).

В електронній декларації за 2015 рік суддя Ємельянов вказав еквівалент 10 000 000 грн готівки при річній зарплаті 226 000 грн.

Судовою реформою передбачена ліквідація Верховного Суду України та створення замість нього Верховного Суду. Конкурс на перші 120 посад суддів нового ВС вже розпочався.