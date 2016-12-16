Минюст запретил вход гражданам с плакатами и большими сумками

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Пятница, 16 декабря 2016, 17:27

Министерство юстиции запретило вход в свои помещения гражданам с транспарантами, плакатами, большими сумками и фото-, аудио- и видеотехникой.

Об этом говорится в Инструкции по организации пропускного режима в административные здания Минюста, утвержденной в декабре, передают "Українські новини".

Согласно инструкции, вход в административные здания Минюста осуществляется только через посты обеспечения пропускного режима, оборудованные автоматическими системами контроля допуска.

В то же время беспрепятственно в здания пропускаются президент, председатель Верховной Рады и его первый заместитель, премьер-министр, председатели Конституционного и Верховного Судов, первый вице-премьер-министр, вице-премьер-министр, министры и генеральный прокурор.

Беспрепятственно, но только при предъявлении соответствующего служебного удостоверения, пропускаются депутаты парламента и работники Национального антикоррупционного бюро и члены Национального агентства по предотвращению коррупции.

При предъявлении соответствующего служебного удостоверения пропускаются руководители других центральных органов исполнительной власти и помощники-консультанты депутатов.

В то же время в Минюст запрещается пропуск лиц с оружием (за исключением работников фельдъегерской и специальной связи и Управления государственной охраны), боеприпасами, взрывчатыми веществами.

Также запрещен пропуск граждан с кино-, фото-, аудио- и видеотехникой, звукоусилительной техникой, кроме случаев, когда на это дано разрешение руководства Минюста или руководителей самостоятельных структурных подразделений; с наркотическими веществами, взрыво-, радиоактивными, химическими, пожароопасными веществами; средствами, которые могут использоваться для совершения актов технологического терроризма.

Кроме того, не допускаются в Минюст лица в состоянии алкогольного и наркотического опьянения; с чемоданами, хозяйственными сумками и пакетами больших размеров; с громкоговорителями, плакатами, транспарантами; с газовыми баллончиками, специальными средствами, ядовитыми, радиационными, легковоспламеняющимися веществами, опасными для жизни и здоровья предметами; с животными (кроме служебных собак правоохранительных органов).

Темы: Минюст
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