В Одессе из-за переименования улиц случилась потасовка

Потасовка между активистами ряда проукраинских общественных организаций и правоохранителями произошла под зданием Приморской райадминистрации Одессы перед общественными слушаньями по переименованию улиц.



Как передает "Интерфакс-Украина", охрана здания не пустила часть активистов и те устроили потасовку. В ходе стычки был применен слезоточивый газ.



По информации источника агентства в правоохранительных органах, в результате потасовки задержан как минимум один человек.



Тем не менее, общественные слушанья состоялись. Присутствующие на них участники высказались за сохранение названий улиц Одессы, которые были присвоены в мае 2016 года распоряжением экс-главы Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили.



Как сообщалось, в августе активисты ряда организаций патриотической направленности, в т.ч. "Свободы", "Правого сектора" и других сорвали общественные слушания по вопросу повторного переименования улиц Одессы, которые должны были состояться в здании горсовета.



Активисты заблокировали президиум и потребовали, чтобы другие участники слушаний, по мнению активистов, ангажированные городскими властями, покинули зал. В ходе перепалки между активистами, сторонниками городских властей и участниками слушаний произошла потасовка. В итоге организаторы решили перенести слушанья на неопределенный срок.



Вопрос повторного переименования улиц в Одессе поднялся после того, как экс-глава Одесской обладминистрации Михеил Саакашвили переименовал около 300 улиц в населенных пунктах Одесской области, включая областной центр.



В частности, в Одессе "исчезли" улицы Днепропетровская дорога, Героев Сталинграда, проспект Маршала Жукова, улица Чапаева, десять Чапаевских переулков и десятки других. Вместо них появились улицы Героев Крут, Ивана и Юрия Липы, Семена Палия, улица Бернардацци, проспект Небесной сотни, улица Ивана Мазепы, улица Романа Шухевича и другие.



Такие действия со стороны Саакашвили вызвали неоднозначную реакцию со стороны некоторых одесситов, а также депутатов горсовета.

После этого горсовет решил повторно переименовать улицы, а историко-топонимическая комиссия горсовета предложила на рассмотрение горожан другие названия.