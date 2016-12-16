В Одессе из-за переименования улиц случилась потасовка

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Пятница, 16 декабря 2016, 18:49

Потасовка между активистами ряда проукраинских общественных организаций и правоохранителями произошла под зданием Приморской райадминистрации Одессы перед общественными слушаньями по переименованию улиц.

Как передает "Интерфакс-Украина", охрана здания не пустила часть активистов и те устроили потасовку. В ходе стычки был применен слезоточивый газ.

По информации источника агентства в правоохранительных органах, в результате потасовки задержан как минимум один человек.

Тем не менее, общественные слушанья состоялись. Присутствующие на них участники высказались за сохранение названий улиц Одессы, которые были присвоены в мае 2016 года распоряжением экс-главы Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили.

Как сообщалось, в августе активисты ряда организаций патриотической направленности, в т.ч. "Свободы", "Правого сектора" и других сорвали общественные слушания по вопросу повторного переименования улиц Одессы, которые должны были состояться в здании горсовета.

Активисты заблокировали президиум и потребовали, чтобы другие участники слушаний, по мнению активистов, ангажированные городскими властями, покинули зал. В ходе перепалки между активистами, сторонниками городских властей и участниками слушаний произошла потасовка. В итоге организаторы решили перенести слушанья на неопределенный срок.

Вопрос повторного переименования улиц в Одессе поднялся после того, как экс-глава Одесской обладминистрации Михеил Саакашвили переименовал около 300 улиц в населенных пунктах Одесской области, включая областной центр.

В частности, в Одессе "исчезли" улицы Днепропетровская дорога, Героев Сталинграда, проспект Маршала Жукова, улица Чапаева, десять Чапаевских переулков и десятки других. Вместо них появились улицы Героев Крут, Ивана и Юрия Липы, Семена Палия, улица Бернардацци, проспект Небесной сотни, улица Ивана Мазепы, улица Романа Шухевича и другие.

Такие действия со стороны Саакашвили вызвали неоднозначную реакцию со стороны некоторых одесситов, а также депутатов горсовета.

После этого горсовет решил повторно переименовать улицы, а историко-топонимическая комиссия горсовета предложила на рассмотрение горожан другие названия.

Темы: Одесса акции
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