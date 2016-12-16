В Одесі через перейменування вулиць трапилася бійка

Бійка між активістами низки проукраїнських громадських організацій та правоохоронцями сталася під будівлею Приморської райадміністрації Одеси перед громадськими слуханнями щодо перейменування вулиць.

Як передає "Інтерфакс-Україна", охорона будівлі не пустила частину активістів і ті влаштували бійку. Під час сутички був застосований сльозогінний газ.

За інформацією джерела агентства в правоохоронних органах, в результаті бійки затримано як мінімум одну людину.

Незважаючи на це, громадські слухання відбулися. Присутні на них учасники висловилися за збереження назв вулиць Одеси, які були присвоєні в травні 2016 року розпорядженням екс-голови Одеської обласної державної адміністрації Міхеіла Саакашвілі.

Як повідомлялося, в серпні активісти низки організацій патріотичного спрямування, в т.ч. "Свободи", "Правого сектора" та інших зірвали громадські слухання з питання повторного перейменування вулиць Одеси, які повинні були відбутися в будівлі міськради.

Активісти заблокували президію і почали вимагати, щоб інші учасники слухань, які, на думку активістів, ангажовані міською владою, залишили залу. Під час перепалки між активістами, прихильниками міської влади і учасниками слухань відбулася бійка. У підсумку організатори вирішили перенести слухання на невизначений термін.

Питання повторного перейменування вулиць в Одесі піднявся після того, як екс-глава Одеської обладміністрації Міхеїл Саакашвілі перейменував близько 300 вулиць в населених пунктах Одеської області, включаючи обласний центр.

Зокрема, в Одесі "зникли" вулиці Дніпропетровська дорога, Героїв Сталінграда, проспект Маршала Жукова, вулиця Чапаєва, десять Чапаєвських провулків і десятки інших. Замість них з'явилися вулиці Героїв Крут, Івана і Юрія Липи, Семена Палія, вулиця Бернардацці, проспект Небесної сотні, вулиця Івана Мазепи, вулиця Романа Шухевича та інші.

Такі дії з боку Саакашвілі викликали неоднозначну реакцію з боку одеситів, а також депутатів міськради.

Після цього міськрада вирішила повторно перейменувати вулиці, а історико-топонімічна комісія міськради запропонувала на розгляд городян інші назви.