Нацполиция заключила договор на закупку автомобилей Mitsubishi на миллиард

Нацполиция заключила договор о закупке 635 автомобилей на сумму 959 441 686,65 гривен.

Соответствующая информация опубликована на сайте публичных закупок Prozorro.

Согласно информации, полицейские приобрели автомобили специализированного назначения с гибридной силовой установкой "Mitsubishi Outlander PHEV".

Соглашение было заключено 16 декабря с ООО "НИКО ДИАМАНТ".

Ранее сообщалось, что деньги, которые Украина получит по Киотскому протоколу, направят для покупки новых гибридных машин для полиции.

СМИ сообщали, что средняя цена гибридных автомобилей Mitsubishi Outlander PHEV, которые полиции согласилась поставить фирма с орбиты лидеров "Народного фронта", завышена на 10 млн долларов. В то же время в МВД уверяли, что цена не является завышенной.

Украинская правда