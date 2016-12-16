Нацполіція уклала договір на закупівлю автівок Mitsubishi на мільярд

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П'ятниця, 16 грудня 2016, 21:48

Нацполіція уклала договір про закупівлю 635 автомобілів на суму 959 441 686,65 гривень.

Відповідна інформація опублікована на сайті публічних закупівель Prozorro.

Згідно з інформацією, поліцейські придбали автомобілі спеціалізованого призначення з гібридною силовою установкою "Mitsubishi Outlander PHEV".

Угода була укладена 16 грудня з ТОВ "НІКО ДІАМАНТ".

Раніше повідомлялося, що гроші, які Україна отримає за Кіотським протоколом, спрямують для купівлі нових гібридних машин для поліції.

ЗМІ повідомляли, що середня ціна гібридних автомобілів Mitsubishi Outlander PHEV, які поліції погодилася поставити фірма з орбіти лідерів "Народного фронту", завищена на 10 млн доларів. Водночас у МВС запевняли, що ціна не є завищеною.

Українська правда

Теми: поліція авто
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