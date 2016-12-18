Правительство Польши и журналисты проведут переговоры в понедельник

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Воскресенье, 18 декабря 2016, 11:12

В ближайший понедельник, 19 декабря, в полдень должны начаться переговоры главы польского Сената Станислава Карчевського с представителями средств массовой информации по организации работы журналистов в Сейме.

Об этом сообщает Rzeczpospolita.

Сообщается, что журналисты требуют отказаться от планов изменения порядка организации работы журналистов в Сейме, которые продвигает маршалок Марек Кухцинский.

По словам Карчевского, он пытался донести журналистам, что правящая партия ПиС стремится улучшить условия работы журналистов в Сейме.

Также он добавил, что собирается встретиться с Кухцинским для "очень серьезного разговора".

"Надеюсь, что уже в понедельник мы сможем говорить со всеми журналистами", – сказал Карчевский.

"Никто никогда не хотел ограничивать доступ журналистов к важным политическим событиям", – заверил спикер польского Сената.

Как известно, правящая партия Польши "Право и Справедливость" заявила о намерении создать при Сейме Медийный центр, который станет ключевым местом взаимодействия политиков и журналистов. Нынешняя власть планирует ограничить журналистам доступ к зданию Сейма лишь первым этажом. Кроме того, изменениями предлагается появление двух постоянных парламентских корреспондентов, которым будет предоставлен неограниченный доступ к Медиа-центру, а также зданиям Сейма и Сената. Каждая редакция получит право назначить двух таких корреспондентов.

Такие планы вызвали массовые протесты журналистов и оппозиции, которые продолжаются уже в течение двух дней, и, по информации организаторов акций, будут длиться до вторника, когда оппозиция требует провести заседание заблокированного сейчас парламента и провести обсуждение госбюджета.

Как известно, в ночь на субботу под зданием Сейма собрались более двух тысяч протестующих, которые заблокировали выходы из парламента. Однако полиция их оттеснила, и депутаты правящей партии смогли покинуть Сейм.

Оппозиция решила блокировать трибуну и президиум Сейма минимум до 20 декабря.

Европейская правда

Темы: Польша
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