Уряд Польщі та журналісти проведуть переговори в понеділок

У понеділок 19 грудня опівдні мають розпочатися переговори маршалка польського Сенату Станіслава Карчевського з представниками засобів масової інформації щодо організації роботи журналістів у Сеймі.

Про це повідомляє Rzeczpospolita.

Повідомляється, що журналісти вимагають відмовитися від планів що зміни порядку організації роботи журналістів у Сеймі, які просуває маршалек Марек Кухцінський.

За словами Карчевського, він намагався донести журналістам, що правляча партія ПіС прагне покращити умови роботи журналістів у Сеймі.

Також він додав, що збирається зустрітися з Кухцінським для "дуже серйозної розмови".

"Сподіваюся, що вже в понеділок ми зможемо говорити з усіма журналістами", – сказав Карчевський.

"Ніхто ніколи не хотів обмежувати доступ журналістів на важливих політичних подій", – запевнив спікер польського Сенату.

Як відомо, правляча партія Польщі "Право і Справделивість" заявила про намір створити при Сеймі Медійний центр, який стане ключовим місцем взаємодії політиків і журналістів. Нинішня влада планує обмежити журналістам доступ до будівлі Сейму лише першим поверхом. Крім того, змінами пропонується поява двох постійних парламентських кореспондентів, яким буде надано необмежений доступ до Медійного центру, а також будівель Сейму та Сенату. Кожна редакція отримає право призначити двох таких кореспондентів.

Такі плани викликали масові протести журналістів та опозиції, які тривають вже протягом двох днів, і, за інформацією організаторів акцій, будуть тривати до вівторка, коли опозиція вимагає провести засідання заблокованого наразі парламенту і провести обговорення держбюджету.

Як відомо, в ніч на суботу під будівлею Сейму зібралися понад дві тисячі протестувальників, які заблокували виходи з парламенту. Однак поліція їх відтіснила, і депутати правлячої партії змогли залишити Сейм.

Опозиція вирішила блокувати трибуну і президію Сейму щонайменше до 20 грудня.

Європейська правда