Геращенко рассказала, где боевики держали "киборга" Колодия

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Воскресенье, 18 декабря 2016, 20:27

Освобожденного из плена боевиков "киборга" Тараса Колодия удерживали в Макеевской колонии в Донецкой области.

Об этом сообщила первый вице-спикер ВР, представитель Украины на переговорах в Минске Ирина Геращенко в эфире телеканала "112 Украина".

"В последнее время Колодия удерживали в Макеевской колонии. Там, где находились и находятся другие наши заложники, ребята, которых достаточно долго удерживают, военные", - отметила Геращенко.

Она подчеркнула, что важным достижением украинской стороны является то, что удалось наладить переписку с заложниками, содержащихся в Макеевской колонии.

"Нам удалось найти, где их содержат, добиться того, чтобы они получили письма от семей, написали семьям", - отметила Геращенко и добавила, что в вопросе освобождения заложников также очень важной является координация, в частности со Службой безопасности.

Укринформ

Темы: Донбасс пленные
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