Геращенко розповіла, де бойовики тримали "кіборга" Колодія

7525 переглядів
0
Неділя, 18 грудня 2016, 20:27

Звільненого із полону бойовиків "кіборга" Тараса Колодія утримували у Макіївській колонії на Донеччині. 

Про це повідомила перший віце-спікер ВР, представник України на переговорах у Мінську Ірина Геращенко в ефірі телеканалу "112 Україна". 

"Останнім часом Колодія утримували у Макіївській колонії. Там, де перебували і перебувають інші наші заручники, хлопці, яких достатньо довго утримують, військові", - зазначила Геращенко. 

Вона наголосила, що  важливим досягненням української сторони є те, що вдалося налагодити листування із заручниками, які утримуються в Макіївській колонії. 

"Нам вдалося знайти, де їх утримують, досягти того, щоб вони отримали листи від родин, написали родинам", - зазначила Геращенко і додала, що у питанні звільнення заручників є дуже важливою координація, зокрема зі Службою безпеки.

Укрінформ

Теми: Донбас полонені
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Бойовики атакували позиції ЗСУ на Світлодарській дузі, зазнали поразки 18 грудня 2016, 19:37
На Донеччині вибори від "гарячих голів" охороняють спецпризначенці 18 грудня 2016, 12:29
Євродепутат показав, як РФ мілітаризує захоплені території 18 грудня 2016, 10:58
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Уряд та РНБО підтримали націоналізацію "Приватбанка"
Кабмін проведе "нараду" в АП
Бойовики атакували позиції ЗСУ на Світлодарській дузі, зазнали поразки
РНБО збереться у неділю ввечері, тема "Приватбанк" - джерело
Усі новини
Фото

На Михайлівській площі з’явились янголи

Історії про бізнес

Творча майстерня Котилася торба