Геращенко розповіла, де бойовики тримали "кіборга" Колодія

Звільненого із полону бойовиків "кіборга" Тараса Колодія утримували у Макіївській колонії на Донеччині.

Про це повідомила перший віце-спікер ВР, представник України на переговорах у Мінську Ірина Геращенко в ефірі телеканалу "112 Україна".

"Останнім часом Колодія утримували у Макіївській колонії. Там, де перебували і перебувають інші наші заручники, хлопці, яких достатньо довго утримують, військові", - зазначила Геращенко.

Вона наголосила, що важливим досягненням української сторони є те, що вдалося налагодити листування із заручниками, які утримуються в Макіївській колонії.

"Нам вдалося знайти, де їх утримують, досягти того, щоб вони отримали листи від родин, написали родинам", - зазначила Геращенко і додала, що у питанні звільнення заручників є дуже важливою координація, зокрема зі Службою безпеки.

Укрінформ