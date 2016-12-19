СМИ: 350 человек эвакуировались из восточного Алеппо
Около 350 человек смогли эвакуироваться из восточного Алеппо в воскресенье вечером.
Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на медицинского работника.
По его словам, люди прибыли из осажденного Алеппо на пяти автобусах в город Хан аль-Ассал. Это западный пригород Алеппо, расположенный от него примерно в 12 км.
Агентство Reuters cообщило, что поздно вечером в воскресенье началась эвакуация повстанцев и их семей.
По данным ООН, около 50 тысяч человек остаются в сирийском Алеппо.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.