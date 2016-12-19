СМИ: 350 человек эвакуировались из восточного Алеппо

240 просмотров
0
Понедельник, 19 декабря 2016, 01:21

Около 350 человек смогли эвакуироваться из восточного Алеппо в воскресенье вечером.

Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на медицинского работника.

По его словам, люди прибыли из осажденного Алеппо на пяти автобусах в город Хан аль-Ассал. Это западный пригород Алеппо, расположенный от него примерно в 12 км.

Агентство Reuters cообщило, что поздно вечером в воскресенье началась эвакуация повстанцев и их семей.  

По данным ООН, около 50 тысяч человек остаются в сирийском Алеппо.

Темы: Сирия
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Постпред РФ в ООН рассказал об альтернативном проекте резолюции по Сирии 18 декабря 2016, 22:29
НАТО против военного вмешательства в сирийский конфликт 18 декабря 2016, 06:20
В РФ заявили о 10 тыс. спасенных во время операции в Алеппо 17 декабря 2016, 21:28
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
В "Приватбанке" рассказали о причинах и последствиях национализации
"Приватбанк" возглавит экс-министр финансов Шлапак
"Приватбанк" переходит в 100% собственность государства - Кабмин
Кабмин и СНБО поддержали национализацию "Приватбанка"
Все новости
Новогодние корпоративы

Инструкция для интроверта

Истории о бизнесе

Творческая мастерская Катилася торба