ЗМІ: 350 осіб евакуювали з східного Алеппо

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Понеділок, 19 грудня 2016, 01:21

Близько 350 осіб змогли евакуюватися з східного Алеппо в неділю ввечері.

Про це повідомляє агентство AFP з посиланням на медичного працівника.

За його словами, люди прибули з обложеного Алеппо на п'яти автобусах в місто Хан аль-Ассал. Це західне передмістя Алеппо, розташоване від нього приблизно в 12 км.

Агентство Reuters повідомило, що пізно ввечері в неділю почалася евакуація повстанців та їхніх родин.

За даними ООН, близько 50 тисяч осіб залишаються у сирійському Алеппо.

Теми: Сирія
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