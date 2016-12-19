Парубий предложит нардепам поработать до упора
Председатель Верховной Рады Андрей Парубий намерен предложить парламенту работать до исчерпания повестки дня 20 и 22 декабря.
Об этом он сообщил на заседании согласительного совета в понедельник, передают "Українські новини".
"Я буду предлагать во вторник и в четверг работать до исчерпания повестки дня. Это будет мое предложение", – сказал он.
Данную инициативу спикера присутствующие на заседании согласительного совета депутаты встретили аплодисментами, отмечает агентство.
Парубий отметил, что 19 декабря пройдут консультации с Кабинетом министров для того, чтобы согласовать все необходимые позиции по бюджетному процессу.
Как сообщалось, Верховная Рада намерена рассмотреть проект государственного бюджета на 2017 год во втором чтении 22 декабря.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.