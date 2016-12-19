Парубий предложит нардепам поработать до упора

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Понедельник, 19 декабря 2016, 13:42

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий намерен предложить парламенту работать до исчерпания повестки дня 20 и 22 декабря.

Об этом он сообщил на заседании согласительного совета в понедельник, передают "Українські новини".

"Я буду предлагать во вторник и в четверг работать до исчерпания повестки дня. Это будет мое предложение", – сказал он.

Данную инициативу спикера присутствующие на заседании согласительного совета депутаты встретили аплодисментами, отмечает агентство.

Парубий отметил, что 19 декабря пройдут консультации с Кабинетом министров для того, чтобы согласовать все необходимые позиции по бюджетному процессу.

Как сообщалось, Верховная Рада намерена рассмотреть проект государственного бюджета на 2017 год во втором чтении 22 декабря.

Темы: Верховная Рада бюджет
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IP: 37.140.189.---kerubino19.12.2016 14:27
Просити зайти в зал засідань ,чи як ?
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