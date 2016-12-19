Парубій запропонує нардепам попрацювати ударно

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Понеділок, 19 грудня 2016, 13:42

Голова Верховної Ради Андрій Парубій має намір запропонувати парламенту працювати до вичерпання порядку денного 20 і 22 грудня.

Про це він повідомив на засіданні погоджувальної ради в понеділок, передають "Українські новини".

"Я буду пропонувати у вівторок і в четвер працювати до вичерпання порядку денного. Це буде моя пропозиція", – сказав він.

Цю ініціативу спікера присутні на засіданні погоджувальної ради депутати зустріли оплесками, відзначає агентство.

Парубій зазначив, що 19 грудня відбудуться консультації з Кабінетом міністрів для того, щоб узгодити всі необхідні позиції по бюджетному процесу.

Як повідомлялося, Верховна Рада має намір розглянути проект державного бюджету на 2017 рік у другому читанні 22 грудня.

Теми: Верховна Рада бюджет
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IP: 37.140.189.---kerubino19.12.2016 14:27
Просити зайти в зал засідань ,чи як ?
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