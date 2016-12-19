"Большая семерка" о национализации "Приватбанка": Это необходимый шаг

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Понедельник, 19 декабря 2016, 16:35

Страны "большой семерки" приветствовали национализацию Приватбанка, и заявили об одобрении деятельности украинской власти в этом вопросе.

Об этом говорится в заявлении послов большой семерки, опубликованной на сайте посольства Японии в Украине.

"Мы приветствуем и одобряем деятельность председателя Национального банка Украины, премьер-министра, министра финансов и президента за их ведущую роль и постоянные усилия по очистке банковского сектора и стабилизации экономики. Решение правительства национализировать Приватбанк – важный и необходимый шаг в этом процессе, который поможет обеспечить соблюдение единых регуляторных экономических нормативов всеми банками Украины", - сказано в заявлении.

Послы отмечают, что "это сделает банковский сектор более сильным и более устойчивым".

"Национализация – это также механизм, с помощью которого правительство Украины может гарантировать защиту вкладов домохозяйств и законного бизнеса и обеспечить беспрепятственный доступ клиентов ПриватБанка к банковским услугам", - сказано в заявлении.

Как известно, вечером 18 декабря Кабинет министров и Совет нацбезопасности и обороны Украины поддержали национализацию "Приватбанка".

Читайте также: "Почти государственный. Что будет с Приватбанком".

Украинская правда

Темы: Приват банки НБУ
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Комментарии — 2
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IP: 195.138.81.---Kotia19.12.2016 18:19
На жаль, нічого доброго про "приватний" ПриватБанк сказати не можу - подивимось який він буде "національним"
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IP: 195.78.69.---Naim19.12.2016 17:25
Самое интересное будет, когда они скажут через месяц, что уже приватизация Приватбанка это самый лучший в мире способ его сберечь!
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