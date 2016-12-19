"Велика сімка" про націоналізацію "Приватбанку": Це необхідний крок

Країни "великої сімки" привітали націоналізацію "Приватбанку", і заявили про схвалення діяльності української влади у цьому питанні.

Про це йдеться у заяві послів великої сімки, опублікованій на сайті посольства Японії в Україні.

"Ми вітаємо та схвалюємо діяльність голови Національного банку України, прем’єр-міністра, міністра фінансів та президента за їхню провідну роль та постійні зусилля з очищення банківського сектору та стабілізації економіки. Рішення уряду націоналізувати Приватбанк – важливий та необхідний крок у цьому процесі, який допоможе забезпечити дотримання єдиних регуляторних економічних нормативів усіма банками України", - сказано у заяві.

Посли зазначають, що "це зробить банківський сектор сильнішим та більш стійким".

"Націоналізація – це також механізм, за допомогою якого уряд України може гарантувати захист внесків домогосподарств та законного бізнесу та забезпечити безперешкодний доступ клієнтів Приватбанку до банківських послуг", - сказано у заяві.

Як відомо, ввечері 18 грудня Кабінет міністрів та Рада нацбезпеки та оборони України підтримали націоналізацію "Приватбанку".

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Українська правда