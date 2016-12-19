ОБСЕ: в районе Светлодарска было более 2 тысяч взрывов и "грады"

Наблюдатели ОБСЕ зафиксировала 18 февраля более двух тысяч взрывов в районе Дебальцево-Светлодарска.



Об этом говорится в отчете миссии ОБСЕ на официальном сайте организации.



"В ночь с 16 на 17 декабря в контролируемом правительством (Украины - ред.) Светлодарске (57км к северо-востоку от Донецка), наблюдатели услышали 50 взрывов от входных артиллерийских выстрелов (122мм), 15 взрывов от исходных выстрелов миномета (82мм), и 15 взрывов от исходных выстрелов пушки (73мм)", - говорится в отчете.



Указывается, что 17 декабря, в том же месте, наблюдатели слышали также 21 взрыв неопределенного происхождения.



"В течение шести часов 18 декабря, наблюдатели слышали 700 входных взрывов и 680 выходных взрывов от артиллерийских снарядов (122мм)... 20 выходных взрывов с танковых пушек", - говорится в отчете.



Относительно ситуации в контролируемом боевиками Дебальцевом, указывается, что

17 декабря, в течение трех минут наблюдатели миссии услышали выстрелы из неустановленного оружия и разрывы снарядов, запущенных также из неустановленного оружия.



"В ночь с 17-18 декабря наблюдатели слышали 12 выходных взрывов от выстрелов из реактивных систем РСЗО БМ-21 "Град"", - говорится в отчете.



К юго-западу от Дебальцево они слышали около сотни неопределенных взрывов.



"18 декабря наблюдатели слышали 43 взрыва от выстрелов из РСЗО, а также 1900 неопределенных взрывов", - говорится в отчете.



Как известно, за минувшие сутки боевики атаковали позиции ВСУ на Светлодарской дуге.



Целью их действий было продвижение в сторону р. п. Луганское Донецкой области и захват стратегически важных объектов.



Они вели огонь из населенных пунктов, что не давало возможности адекватного реагирования в ответ.

Всего было осуществлено три огневых налета, которые продолжались 6 и 3:00 соответственно.



В результате атак боевиков в воскресенье погибли 5 бойцов, 16 военных получили повреждения.



Украинская правда