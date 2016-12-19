Порошенко договорился о встрече с главой МВФ

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Понедельник, 19 декабря 2016, 23:08

Президент Петр Порошенко и директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард договорились встретиться в январе 2017 года.

Об этом шла речь в их телефонном разговоре в понедельник вечером.

Как сообщила пресс-служба главы государства, Лагард поприветствовала решение о национализации "ПриватБанка".

Собеседники также обсудили процесс рассмотрения проекта Государственного бюджета Украины на следующий год и перспективы его принятия.

Порошенко и Лагард также скоординировали шаги в развитии дальнейшего взаимодействия между Украиной и МВФ в рамках программы расширенного финансирования.

Украинская правда

Темы: Порошенко МВФ
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