Порошенко домовився про зустріч із главою МВФ

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Понеділок, 19 грудня 2016, 23:08

Президент Петро Порошенко та директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард домовилися зустрітися в січні 2017 року.

Про це йшлося в їхній телефонній розмові у понеділок ввечері.

Як повідомила прес-служба глави держави, Лагард привітала рішення про націоналізацію "Приватбанку".

Співрозмовники також обговорили процес розгляду проекту Державного бюджету України на наступний рік та перспективи його ухвалення.

Порошенко та Лагард також скоординували кроки у розвитку подальшої взаємодії між Україною та МВФ у рамках виконання програми розширеного фінансування.

Українська правда

Теми: Порошенко МВФ
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