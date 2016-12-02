Генпрокурор: производстве по Бойко появились "серьезные факты"

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Пятница, 2 декабря 2016, 09:53

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что следствие вышло на "серьезные факты" в производстве о деятельности министра времен Януковича – нынешнего главы фракции Оппоблок Юрия Бойко.

Об этом Луценко сообщил в программе Право на власть на телеканале 1+1, передает ЛІГА.net

"О деятельности господина Бойко в Кабинете министров Азарова есть ряд производств, в одном из них мы в последний месяц вышли на очень серьезные факты, им будет дана оценка в ходе досудебного следствия и, не сомневайтесь, если будут доказательства, у меня рука не дрогнет подписать представление в Верховную Раду по любому из персонажей бывшей власти или нынешней", – уверяет генпрокурор.

С конце сентября Луценко поручил проверить готовились ли или готовятся представления о снятии неприкосновенности с Бойко.

Как известно, ранее депутат от БПП Сергей Лещенко отмечал, что руководство Генпрокуратуры пытается вывести лидера фракции "Оппозиционного блока" Юрия Бойко из-под уголовных обвинений.

Темы: Генпрокуратура Оппозиционный блок Бойко
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Комментарии — 2
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IP: 212.90.56.---duremar02.12.2016 10:28
то он бабла рашил с Бойко срубить, вот и зачирикал
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IP: 77.120.20.---Gonsales02.12.2016 10:23
от клоун. Луценку треба заборонити щось говорити з будь-якого питання, до того часу поки суд не винесе рішення з цього питання.. він ніяк не може звикнути що він не політик якому можна балабольствувати а найнятий чиновник який може лише звітувати про зроблене раз в рік
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