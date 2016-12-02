Генпрокурор: производстве по Бойко появились "серьезные факты"

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что следствие вышло на "серьезные факты" в производстве о деятельности министра времен Януковича – нынешнего главы фракции Оппоблок Юрия Бойко.

Об этом Луценко сообщил в программе Право на власть на телеканале 1+1, передает ЛІГА.net



"О деятельности господина Бойко в Кабинете министров Азарова есть ряд производств, в одном из них мы в последний месяц вышли на очень серьезные факты, им будет дана оценка в ходе досудебного следствия и, не сомневайтесь, если будут доказательства, у меня рука не дрогнет подписать представление в Верховную Раду по любому из персонажей бывшей власти или нынешней", – уверяет генпрокурор.

С конце сентября Луценко поручил проверить готовились ли или готовятся представления о снятии неприкосновенности с Бойко.

Как известно, ранее депутат от БПП Сергей Лещенко отмечал, что руководство Генпрокуратуры пытается вывести лидера фракции "Оппозиционного блока" Юрия Бойко из-под уголовных обвинений.