Судья скрыл имение в "царском селе" под Киевом - СМИ

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Пятница, 2 декабря 2016, 11:43

Судья Апелляционного суда Киевской области Валерий Финагеева не отразил в документе об имущественном состоянии новую квартиру и паркоместо, которыми его семья обзавелась этого года, и скрыл двухэтажный дом, который он строит под Киевом.

Об этом говорится в сюжете программы "Наши гроши".

Указывается, что семья Финагеева в 2016 году обзавелась новой собственностью: его жена Наталья Финагеева приобрела квартиру по улице Заречная в Дарницком районе Киева.

 

"Стоимость такого жилья по меньшей мере 2 млн грн. При этом, годовой доход Финагеева составляет 70 тыс. грн. Это пенсия и социальная помощь. Кроме того, зимой этого года Финагеева стал владельцем паркоместа, хотя официально у него нет машины", - говорится в сюжете.

 "Ни квартиру, ни паркоместо в декларацию Финагеев не внес. Вместо этого он указал, что имеет в собственности 10 соток земли, которые купил два года назад на берегу реки Десенка под Киевом. Ранее эта земля была выделена для судей Верховного суда Украины. Сейчас на участке Финагеева ведется строительство элитного двухэтажного дома", - говорится в сюжете программы.

Журналисты отмечают, что в августе 2016 Финагеева передал право на застройку его земли, вероятно, своему тестю, Николаю Мельничуку. Ранее жена судьи - Наталья Финагеева была прописана с Мельничуком в одной квартире.

"Именно зарегистрированное на Мельничука авто Hyundai Santa Fe припарковано на паркоместе, которое купил судья", - говорится в сюжете.

 

Финагеева указал в декларации за прошлый год в сумме 274 тыс грн. дохода, который состоял из заработной платы по основному месту и по совместительству, а также с процентов.

Отмечается, что весной 2016 Финагеева успешно прошел квалификационное оценивание.

Темы: суд Киев декларация
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Комментарии — 3
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IP: 82.207.118.---dekster02.12.2016 12:23
А далі УП повинна дати запит в прокуратуру про неправдиві дані в декларації і звідки гроші, а потім раз в тиждень потрібно писати коротку статтю, як просувається справа. І писати доти, поки цього урода не посадять і не кофіскують ВСЕ до нитки. Якщо цього не станеться, то продовжувати писати кожен тиждень статті, що хабарників не садять. А для чого тоді журналістика та УП ?
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IP: 93.72.86.---Гармидер02.12.2016 12:02
Дійсно, ну той що?
Чергова демонстрація піплу хто є хто в Україні.
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IP: 194.9.36.---Dm Gr02.12.2016 11:55
ну і що далі?
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