Россия развернула еще одну военную дивизию вблизи Украины
Возле границ Украины приступила к выполнению задач 150-я мотострелковая дивизия, которая дислоцируется в Ростовской области.
Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании в Москве, передает УНИАН.
"Хочу отметить, что со вчерашнего дня 150-я мотострелковая дивизия приступила к выполнению задач по защите рубежей на юге страны", - сказал Шойгу.
По его словам, благодаря новым строительным технологиям возведен первый военный городок этого соединения.
Также Шойгу сообщил, что в ходе совещания будут заслушаны вопросы совершенствования инфраструктуры дивизии.
Как известно, 29 ноября Шойгу заявил, что в 2016 году Россия сформировала мотострелковые дивизии с подразделениями в Белгородской, Воронежской и Смоленской областях.
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