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Росія сформувала дві мотострілкові дивізії поблизу України

Вівторок, 29 листопада 2016, 14:44

У 2016 році Росія сформувала мотострілкові дивізії з підрозділами у Білгородській, Воронезькій і Смоленській областях.

Про це повідомив міністр оборони РФ генерал армії Сергій Шойгу, передає російське агентство ТАСС.

 "У поточному році в Західному військовому окрузі проведено близько 100 організаційних заходів, в тому числі по завершенню формування двох мотострілкових дивізій, підрозділи яких розміщені в Білгородській, Воронезькій і Смоленської областях", - сказав Шойгу.

За його словами, дивізії повністю укомплектовані особовим складом, при цьому більше 70% особового складу - це контрактники. Шойгу заявив, що Дивізії також укомплектовані сучасним озброєнням, військовою та спеціальною технікою.

"У нових пунктах постійної дислокації забезпечені необхідні умови для проживання особового складу. Побудовано та реконструйовано 30 об'єктів першої необхідності: казарми, їдальні, комбінати побутового обслуговування. Завершити їх облаштування планується в першому півріччі 2017 року", - сказав він.

Як відомо, заступник міністра оборони України з питань європейської інтеграції Ігор Долгов заявляє, що Росія стягнула до державного кордону з Україною близько 55 тисяч військовослужбовців.

Теми: РосіяарміяУкраїна
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