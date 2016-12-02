Проверяя вышки пограничники столкнулись с ракетным катером РФ

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Пятница, 2 декабря 2016, 15:48

Военные прокуроры Украины зафиксировали изменение навигационных данных украинских буровых платформ, которые незаконно используются под флагом РФ, при этом зафиксировали российский ракетный катер.

Об этом говорится в сообщении Генпрокуратуры Украины в пятницу.

"30 ноября и 1 декабря 2016 осуществлен выход к Одесскому газовому месторождению в Черном море", - говорится в сообщении.

Также в выходе участвовали пограничники, представители других правоохранительных органов и государственных структур.

 
ГПУ

Указывается, что в настоящее время на буровых платформах находятся вооруженные военные подразделения.

"Кроме того, в нарушение установленных международных правил руководство буровых платформ отказалось вести радиообмен согласно международным правилам и игнорировало запросы украинских пограничников", - говорится в сообщении.

 
ГПУ

Отмечается, что российский ракетный катер "Пытливый" с бортовым номером 868, который появился в этом районе, "открыто заявил, что он устанавливает режим плавания для других судов, чем тоже нарушил нормы международного морского права".

"Также российские военные, осуществляя опасное маневрирование, создавали угрозу мореплаванию, не соблюдая норм Конвенции о Международных правилах предупреждения столкновений судов в море 1972 года", - сообщили в ГПУ.

В ведомстве отметили, что все нарушения зафиксированы в соответствующих процессуальных и других документах.

Как известно, летом 2016 года пограничники сообщали о российских газовых буровых платформ в морской экономической зоне Украины в Черном море.

В 2014 году буровые установки и другое имущество украинской государственной компании "Черноморнефтегаз" было захвачено Россией во время аннексии Крыма.

После этого "Черноморнефтегаз" за девять месяцев добыл 1,5 млрд кубометров газа. И теперь планируется увеличение добычи газа с территории Украины.

Украинская правда

Темы: Росcия Черное море аннексия
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