НАПК проверило информацию о "фирмах Данилюка", нарушений не нашли

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Пятница, 2 декабря 2016, 16:25

Национальное агентство по предотвращению коррупции проверило информацию о том, что нынешний министр финансов Александр Данилюк совмещал работу на госслужбе и роль директора в нескольких компаниях.

Об этом сказано в сообщении НАЗК.

Там напомнили, что на основании обращения депутата Олега Ляшко НАЗК проверило информацию о выполнении Данилюком требований антикоррупционного законодательства относительно передачи в управление другому лицу принадлежащих ему корпоративных прав в Rurik Real Estate Investment Limited и CEE Investments & Advisory LLP, а также информацию относительно возможного вхождения его в состав правления, других исполнительных или контрольных органов, наблюдательного совета указанных компаний.

Кроме того, проверено информацию о вхождении Данилюка А.А. в перечень учредителей (участников) компаний ООО "Рюрик Инвестмент", ООО "Ксаверовка КВ", ООО "Укрторгсервис", ООО "ЕВРО-ЭХО-ПАРК", ООО "ОМП".

НАЗК указывает, что "Данилюк предоставил письменные объяснения, в которых указано, что на момент и после назначения его на должность Министра финансов Украины он не занимал должности директора компаний Rurik Real Estate Investment Limited и CEE Investments & Advisory LLP".

Данилюк предоставил официальные выдержки из открытого английского реестра, утверждает НАЗК.

"Кроме того, согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований Данилюк А.А. не является соучредителем (участником) ООО "Рюрик Инвестмент", ООО "Ксаверовка КВ", ООО "Укрторгсервис", ООО "ЕВРО-ЭХО-ПАРК" и ООО "ОМП", - сказано в сообщении НАЗК.

Поэтому НАЗК не нашло в действиях Данилюка никаких нарушений.

"Таким образом, в действиях Министра финансов Украины Данилюка А.А. Национальное агентство не выявило нарушений ограничений относительно совместительства и совмещения с другими видами деятельности, а также предотвращения конфликта интересов в связи с наличием у лица предприятий или корпоративных прав", - сказал Данилюк.

Как сообщалось, в апреле Данилюк признался, что до сих пор формально остается директором в трех компаниях - две компании на Кипре и одна на Каймановых островах.

"Но, согласно полученной информации, я еще и до сих пор остался формально директором в трех компаниях - две компании на Кипре и одна на Каймановых островах", - сообщил Данилюк. По его словам, эти компании входили в группу компаний, которой он руководил как один из директоров – то есть как наемный менеджер", - сказал Данилюк.

Татьяна Кусок, УП

Темы: Дания
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IP: 94.125.124.---Truthlover02.12.2016 16:41
А офшорні компанії та державна служба сумісні? Тільки в Україні. Українське ноу-хау, нарешті.
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