НАЗК перевірило інформацію про "фірми Данилюка", порушень не знайшли

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П'ятниця, 2 грудня 2016, 16:25

Національне агентство із запобігання корупції перевірило інформацію про те, що нинішній міністр фінансів Олександр Данилюк суміщав роботу на держслужбі і директорство у кількох компаніях.

Про це сказано у повідомленні НАЗК.

Там нагадали, що на підставі звернення депутата Олега Ляшка НАЗК перевірило інформацію про виконання Данилюком вимог антикорупційного законодавства щодо передачі в управління іншій особі належних йому корпоративних прав в Rurik Real Estate Investment Limited та CEE Investments & Advisory LLP, а також інформацію стосовно можливого входження його до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів, наглядової ради вказаних компаній.

Окрім того, перевірено інформацію стосовно входження Данилюка до переліку засновників (учасників) компаній ТОВ "Рюрік Інвестмент", ТОВ "Ксаверівка КВ", ТОВ "Укрторгсервіс",  ТОВ "ЄВРО-ЛУНО-ПАРК",  ПП "ОМП".

НАЗК вказує, що "Данилюк надав письмові пояснення, у яких зазначено, що на момент та після призначення його на посаду Міністра фінансів України він не обіймав посади директора компаній Rurik Real Estate Investment Limited та CEE Investments & Advisory LLP".

Данилюк надав офіційні витяги з відкритого англійського реєстру, стверджує НАЗК.

"Окрім того, згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Данилюк О.О. не є співзасновником (учасником) ТОВ "Рюрік Інвестмент", ТОВ "Ксаверівка КВ", ТОВ "Укрторгсервіс",  ТОВ "ЄВРО-ЛУНО-ПАРК" та  ПП "ОМП", - сказано у повідомленні НАЗК.

Тому НАЗК не знайшло в діях Данилюка ніяких порушень.

"Таким чином, в діях Міністра фінансів України Данилюка О.О. Національне агентство не виявило порушень обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, а також запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав", - сказав Данилюк.

Раніше міністр фінансів Олександр Данилюк офіційно зізнався що є директором трьох компаній, після того, як журналісти повідомили його про підготовку відповідного сюжету із доказами.

"Але, згідно з отриманою інформацією, я ще й досі залишився формально директором у трьох компаніях - дві компанії в Кіпрі та одна в Кайманових островах", - повідомив Данилюк. За його словами, ці компанії входили до групи компаній, якою він керував як один з директорів – тобто як найманий менеджер", - казав Данилюк.

Тетяна Кусок, УП

Теми: Данія
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IP: 94.125.124.---Truthlover02.12.2016 16:41
А офшорні компанії та державна служба сумісні? Тільки в Україні. Українське ноу-хау, нарешті.
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