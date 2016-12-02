"Народный фронт" скрыл 1,3 млн грн расходов на "джинсу" - Чесно

"Народный фронт" не отразил в финансовом отчете партии около 1,3 млн грн расходов на 646 новости на 11 ведущих сайтах, которые были сделаны на основе пресс-релизов партии.



Об этом говорится в материале "ЧЕСНО" "Золото Партий".



"646 новостей на 11 ведущих сайтах мог проплатить "Народный фронт". В основном партийные пресс-релизы размещались на платной основе и подавались в некоторых СМИ как новости. Информация об этом не фигурирует в финансовом отчете партии", - говорится в материале.



Указывается, что финансовый отчет партии свидетельствует, что за три квартала 2016 местные ячейки партии не функционируют и официально не осуществляют никаких расходов.



"На центральном уровне расходы идут почти исключительно на аренду офиса. Остальные расходы в отчете несущественны. Ни зарплат, ни расходов на агитацию там нет", - говорится в материале.



При этом, как говорится в материале, "оказалось, регулярно (более 20 раз за 9 месяцев) публиковали пресс-релизы (НФ - ред.) 11 СМИ".



"С очень высокой вероятностью все эти публикации являются платными, потому что для других редакций эти сообщения становились информповодом в крайне редких случаях", - говорится в материале.



В организации посчитали, что 1,3 млн грн - сумма расходов "Народного фронта", которая не попала в отчеты, "если предположить, что каждая новость стоила около 2000 грн".



Как известно, 10 октября НАПК сообщил, что предоставило государственное финансирование уставной деятельности пяти партиям в VI квартале. "Народный фронт" получил 25 млн 136 тыс. 400 грн.